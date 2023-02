The Last of Us x Mario Kart : le Saturday Night Live ose le mashup avec Pedro Pascal

Le Saturday Night Live est une émission culte de la NBC diffusée depuis plus de 40 ans qui multiplie les parodies et les sketchs délirants qui sont une source inépuisable d'inspiration pour les humoristes du monde entier. Samedi dernier, l'émission a frappé fort une nouvelle fois en diffusant une bande annonce hallucinante mariant la série The Last of Us de HBO avec... Mario Kart. Il fallait y penser. Le mélange est détonnant et apocalyptique, et permet à l'acteur Pedro Pascal de se surpasser dans le rôle de Mario (Chris Pratt peut continuer à trembler...) Pour rappel, la série The Last of Us est l'adaptation du jeu Playstation et est actuellement diffusée dans le monde entier . La série a reçu des critiques dithyrambiques, ce qui ne veut pas forcément dire qu'elle est géniale (Les anneaux de Pouvoir a aussi reçu des critiques élogieuses à sa sortie, alors qu'il y a tout de même pas mal de choses à dire...) Mais bref, elle semble si ce n'est fidèle tout du moins respectueuse du jeu vidéo de Naughty Dog. En France, vous pouvez la suivre chaque lundi sur Prime Video.

Retrouvez cet incroyable mashup, rempli de références ci-dessous et quelques captures d'écran. Evidemment, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire

Source : Dailymotion