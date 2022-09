Mario Kart Tour - Mario dit au revoir à la mécanique aléatoire des Gatchas

C'est l'Eldorado des jeux mobiles, mais est-ce que le phénomène Gatcha serait en perte de vitesse du côté de chez Nintendo ? Disponible depuis septembre 2019 sur iOS et Android, Mario Kart Tour proposait aux joueurs de débloquer du contenu supplémentaire en utilisant la fameuse mécanique de Gatcha. où les joueurs dépensaient de la monnaie virtuelle, et parfois bien réelle pour avoir une chance minime de débloquer personnages, karts et ailes les plus rares.

Dans le dernier message des développeurs accessibles dans le menu principal de Mario Kart Tour, les joueurs ont pu découvrir un message annonçant un grand chamboulement dans le modèle économique du jeu de courses. A partir du 4 octobre, Nintendo abandonne le système aléatoire des Gatchas, et mettra en place une nouvelle boutique dénommée Spotlight Shop, ou "sélection en lumière" comme cela a été traduit chez nous. C'est dans cette dernière que vous pourrez désormais dépenser vos rubis pour faire l'acquisition de personnages supplémentaires, tout en disant au revoir à cet aspect aléatoire si frustrant.