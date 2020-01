Mario Kart Tour : deuxième session de test pour le multijoueur

Amoureux de la licence Mario Kart, Nintendo fait appel à vous ! Nous venons d'apprendre aujourd'hui qu'une deuxième session de test pour le multijoueur de Mario Kart TOUR aura bientôt lieu. Il s'agit du multijoueur contre de vraies personnes et non des robots comme c'est le cas actuellement. Tout le monde pourra en profiter, même les joueurs ne possédant pas de Pass Gold.

Si nous ne savons pas encore précisément quand est-ce que l’événement va débuter, il s'avère que la date de cette session se rapproche. Nintendo nous confirme par le biais du compte Twitter du jeu que de plus amples informations nous serons dévoilées dans un futur proche. Affaire à suivre...

A second multiplayer test is on the way, and this time all players can join in, not just #MarioKartTour Gold Pass subscribers. Further details will be posted here and in-game soon, so buckle up and start your engines! pic.twitter.com/8l3YVEabll