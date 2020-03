Mario Kart Tour - La saison de Frère Marto s'offre un trailer

Malgré le confinement, Mario et ses amis ont une dérogation exceptionnelle pour faire du kart dans Mario Kart TOUR sur smartphone et tablette. Cette semaine les vilains sont à l'honneur avec l'arrivée des Frères Marto dans le casting. Au menu une saison entièrement dédiée, et bien sûr un tuyau d'invocation pour tenter de mettre la main sur ces ennemis cultes de l'univers Mario.

Pour avoir un meilleur aperçu du contenu disponible avec cette dernière mise à jour, nous vous laissons visionner la vidéo ci-dessous. La saison de Frère Marto sera disponible du 25 mars au 8 avril 2020 , tout comme le tuyau d'invocation qui permettra de débloquer avec un peu de chance Frère Marto et Frère Boomerang.