Mario Golf : Super Rush : une étiquette à bagage offerte en récompense sur My Nintendo

C'est les vacances ! Et si malgré les problèmes qui s'accumulent, vous en prenez, vous serez peut-être ravi de pouvoir accrocher à vos bagages, cette sémillante étiquette aux couleurs de Mario Golf : Super Rush. C'est en effet la nouvelle récompense disponible sur My Nintendo gratuitement ou presque puisqu'elle coûte tout de même 300 points Platine (que l'on obtient en jouant aux jeux mobiles Nintendo et en se rendant sur le site et l'eShop des consoles Nintendo) et que surtout il faut s'acquitter des fameux frais de port de 6,99€ . Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez des images et la description de l'étiquette sur cette page

Mario Golf : Super Rush est disponible actuellement en exclusivité sur Nintendo Switch. Retrouvez notre test complet ICI et la revue de presse compilant tous les tests LA. Pour plus de détails encore, rendez-vous dans nos news spéciales.