Kirbag : un tote bag Kirby en récompense aux Etats-Unis sur My Nintendo

Vu sur le My Nintendo US, un sac de course aux couleurs de Kirby et le Monde Oublié; un goodies adorable, comme Kirby bien sûr, que les joueurs américains peuvent échanger contre 600 points Platine (plus les frais de port.) En attendant que cet article débarque (peut-être) en Europe, nous vous invitons à le découvrir en images ci-dessous.

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes. Vous pouvez avoir un aperçu du jeu avec sa démo gratuite actuellement disponible sur l'eShop de la Switch et avec notre test complet à lire ICI.

Source : Nintendolife