Mario Golf : Super Rush : tous les tests et toutes les notes

Mario Golf : Super Rush est sorti hier . Cela faisait 7 ans que la série ne s'était pas illustrée sur nos consoles et c'est donc un évènement. Cette fois-ci Nintendo et Camelot ont décidé de faire un épisode léger et délirant à mi-chemin entre le party game, le jeu de golf et... le jeu de course ! C'est un peu brouillon mais ça fonctionne plutôt bien malgré des commandes par mouvements difficiles à prendre en main et l'obligation de bien s'entrainer avant de pouvoir commencer à s'amuser notamment dans les modes Speed... Il y a aussi le mode en ligne que nous n'avions pas pu tester avant la publication du test et qui nous semble un peu léger et décevant. Malgré tout il y a de quoi faire aussi bien pour ceux qui aiment le golf classique que pour ceux qui sont en manque de carapaces, de bombes et des peaux de bananes... En tout cas, ça c'est notre avis que vous pouvez retrouver dans notre test complet à lire ICI. Mais d'ailleurs qu'en pense la presse dans son ensemble ? Et bien, figurez-vous que, pour une fois, elle est plutôt divisée avec des tests très différents et des notes allant du médiocre au très bon... Même les arguments s'opposent. Si nous trouvons les commandes par mouvements difficiles d'autres les trouvent très intuitives. Idem pour le mode Aventure, zappé par certains, et célébré par d'autres. Ce n'est donc pas un opus qui fait l'unanimité... Pour voir de quoi il retourne, retrouvez notre revue de presse qui reprend un florilège de tests avec leurs notes, un résumé succinct et les liens vous permettant de les lire. Enjoy.

Revue de presse de Mario Golf : Super Rush

Pour rappel, Mario Golf : Super Rush est disponible depuis le 25 juin 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch

