Mario Golf : Super Rush dévoile de nouvelles infos, ses personnages jouables et son mode aventure

Mario Golf : Super Rush ne sort que le mois prochain mais déjà Nintendo en fait la promo avec un trailer nous présentant le jeu un peu plus en détail à commencer par son casting de 16 personnages bien connus des habitués même si trois petits nouveaux font leur entrée dans la série : Pauline, Bill Dozer et le Roi Bob-omb. Le trailer permet aussi de s'attarder sur les commandes conçus pour tous les joueurs sachant que le jeu peut être joué de façon classique mais aussi grâce à la détection de mouvement en tenant son Joy-Con comme un club de golf.

Le titre proposera en outre six terrains différents remplis de surprises ainsi que quatre modes : le mode standard, le mode Speed golf dans lequel tous les joueurs doivent courir entre les trous, le mode Golf mêlée, une version encore plus dingue du mode Speed et enfin le mode Aventure golfique, dans lequel les joueurs solo pourront diriger et faire progresser leur Mii au gré de ses rencontres dans le royaume Champignon. Retrouvez tous les détails dans le trailer et avec le communiqué de presse ci-dessous.

Pour rappel, Mario Golf : Super Rush est attendu le 25 juin 2021 sur Nintendo Switch.