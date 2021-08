Mario Golf : Super Rush : la dernière mise à jour aurait aseptisé la personnalité de Daisy

Mario Golf : Super Rush est sorti en juin dernier sur Nintendo Switch. Et si le jeu a été plutôt bien reçu par la presse en général, le titre s'est (à priori) amélioré récemment grâce à une mise à jour gratuite qui a non seulement ajouté Toadette dans la liste de personnages jouables mais aussi un nouveau parcours inspiré par New Donk City ainsi que de nouvelles options bienvenues pour le jeu en ligne et des ajustements pour les commandes par mouvements (voir détails ici.) Avec tout ça, les joueurs devraient être aux anges mais il y en a, malgré tout qui font grise mine : les fans de Daisy. En effet, ils se sont aperçus que leur personnage préféré a été quelque peu modifié et lorsqu'elle obtient un bogey au lieu de lancer un "wathever" (peu importe) un peu dédaigneux (comme si elle s'en fichait) elle profère un bizarre et inoffensif Bouh-ou ! Ce n'est qu'un petit détail mais qui semble montrer à quel point Nintendo surveille de près ses personnages... Pour voir les différences entre les deux versions, retrouvez une petite vidéo publiée par un fan sur Twitter. Alors avez-vous remarqué ce changement ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.

Mario Golf : Super Rush est disponible actuellement en exclusivité sur Nintendo Switch. Retrouvez notre test complet ICI et la revue de presse compilant tous les tests LA. Pour plus de détails encore, rendez-vous dans nos news spéciales.

Made a video about Daisy’s sassy voice clips being gone from Super Rush….hopefully Nintendo will change it back, which I doubt ???????? #PrincessDaisy #MarioGolf #MarioGolfSuperRush pic.twitter.com/zQxd1rHlMH — EdwardSabaVO (@EdwardSabaVO) August 7, 2021

Source : Nintendolife