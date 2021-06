Mario Golf : Super Rush : nouvelles images, nouveaux détails, tous les personnages et leurs coups spéciaux

Si vous vous êtes lassé de Mario Kart 8 et que vous attendez avec impatience que Nintendo annonce l'épisode 9, vous pourriez trouver en Mario Golf : Super Rush une solution alternative de premier choix. Mariant la simulation et l'arcade à la sauce champignon, Mario Golf : Super Rush semble bien parti pour animer les soirées d'été des possesseurs de Nintendo Switch. Rempli de modes divers et variés permettant aussi bien de jouer seul ou à plusieurs, en local ou en ligne, à la manette ou entenant son Joy-Con comme un club de golf, Mario Golf : Super Rush pourrait bien devenir le Mario Golf ultime d'autant plus que les développeurs ont eu une idée, à priori géniale pour dynamiser les parties (voire les dynamiter) en faisant courir les personnages sur le green ! En attendant de voir ce que cela donne manette en main, retrouvez ci-dessous de nouvelles images et de nouveaux détails en provenance du site Nintendo officiel. Vous découvrirez notamment les différents modes et parcours ainsi que tous les personnages et leurs coups spéciaux.

Pour rappel, Mario Golf : Super Rush est attendu le 25 juin 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Prenez le départ avec famille et amis dans ce jeu Mario Golf, rempli de contenus

Montez sur le vert avec jusqu’à quatre joueurs localement* ou en ligne** et jouez au golf avec des personnages familiers du royaume Champignon. Les modes s'étendent du golf standard à l’énergétique golf de vitesse, et une aventure de golf style jeu de rôle dans le mode histoire. Des commandes par mouvements ou par boutons intuitives, une jauge de coups qui s’adapte à la courbe du parcours, et d’autres nouvelles fonctions permettent aux nouveaux joueurs et professionnels chevronnés de facilement donner des coups de départ et des coups roulés avec puissance.



Prenez un élan simultanément et frappez la balle dans golf de vitesse



Prenez le départ au même moment avec jusqu’à trois autres joueurs* et foncez dans le parcours pour être le premier à faire entrer votre balle dans le trou. Dépassez et interrompez vos adversaires avec des accélérations et des coups spéciaux. Mario, par exemple, peut envoyer valser les balles des autres joueurs.



Montez dans les classements de l’entraînement de golf dans le mode histoire



Inscrivez votre Mii™ à l’entraînement au golf dans un prestigieux club privé et devenez pro en un rien de temps! Vous affronterez des camarades de classe du royaume Champignon et obtiendrez des points d’expérience. Montez de niveau pour améliorer les statistiques de votre personnage telles que sa puissance, ses mouvements, et l’effet aux coups. Vous pouvez aussi utiliser votre personnage (et ses statistiques personnalisées) dans d’autres modes!