Mario Golf : Super Rush : A quoi ressemblerait le "Speed Golf" dans la vraie vie ?

Mario Golf : Super Rush est disponible depuis vendredi sur Nintendo Switch. Nouvelle itération de Mario Golf depuis près de sept ans, Mario Golf : Super Rush essaie de retrouver la magie des meilleurs opus en mélangeant le sérieux de la discipline à la folie des jeux multi façon Nintendo. Une équation difficile à réussir tant le golf demande généralement du calme et de la concentration. Pour dynamiter les règles et rythmer un peu les parties, les développeurs ont eu l'idée d'ajouter un nouveau mode délirant : le "Speed Golf"; un mode dans lequel il faut impérativement courir entre chaque trou ! Autant dire que cela n'a plus grand chose à voir avec le golf même si cela reste très amusant manette en main. Mais d'ailleurs, le Speed golf pourrait-il devenir un vrai sport ? Un joueur, utilisateur du réseau social TikTok a eu l'idée de reproduire le "Speed Golf" dans la vraie vie en réalisant une vidéo que vous pouvez retrouver sur cette page. Alors seriez-vous prêt à jouer au "Speed Golf" dans la vraie vie ? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

Source : Nintendolife