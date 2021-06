Mario Golf : Super Rush prépare son entrée sur le green de la Nintendo Switch

Après le Kart, le Tennis et les Jeux Olympiques, Mario et sa bande reprennent du service cet été sur Nintendo Switch avec la sortie de Mario Golf : Super Rush. Ce sera l'occasion de découvrir 16 personnages du Royaume Champignon accomplir l'impensable lors de parties de golf plus classiques, ou alors endiablées avec le mode Speed Golf. En attendant de pouvoir faire nos démonstrations de swing club en main, nous vous laissons ci-dessous toutes les informations qu'il y a à connaître sur le jeu. Pour rappel, Mario Golf : Super Rush est attendu pour le 25 juin 2021 sur Nintendo Switch.

Que vous soyez novices ou experts du golf, vous pourrez accomplir des miracles sur les parcours grâce à des commandes ultra simples. Visez, sélectionnez la force du coup, et faites voler la balle ! Les joueurs pourront incurver leur tir pour éviter les obstacles, et même donner de l'effet à la balle pour influer sur sa façon de rouler une fois au sol. Plusieurs options seront proposées pour aider les joueurs à maîtriser le parcours, notamment une jauge de tir qui s'adapte à la pente, et un scanner vous permettant d'analyser le terrain. Enfin, il est possible d'utiliser la détection des mouvements en maintenant le Joy-Con comme un club de golf*.

Les joueurs pourront faire leur choix parmi 16 personnages du Royaume Champignon, tous dotés d'avantages particuliers et armés de pouvoirs spéciaux exclusifs. Pauline, Bill Dozer, et Roi Bob-omb feront leur première apparition dans l'histoire de la série. Les joueurs pourront arpenter le fairway avec deux ou trois autres joueurs, en mode local ou en ligne**, et ce dans une multitude de modes. Et grâce à un catalogue de six parcours somptueux à sélectionner, incluant les parcours standards et les parcours aux obstacles spéciaux, chaque partie de golf sera unique ! Enfin, les expériences golfiques du Royaume Champignon réserveront de grandes surprises, car des mises à jour gratuites seront proposées à l'avenir, comprenant des parcours et des personnages jouables supplémentaires.

Les modes de jeu comptent le mode Golf Standard, le très énergique Speed Golf, et le mode Golf Mêlée - une variation plus frénétique encore du Speed Golf - et enfin le mode aux allures de RPG baptisé AventureGolfique. Dans Aventure Golfique, les joueurs peuvent inscrire leur personnage Mii à un entraînement de golf,au cœur d'un country club de prestige, et gravir les échelons de novice jusqu'à pro. Les joueurs pourront interagir avec les célèbres personnages du Royaume Champignon, apprendre à jouer, et relever toutes sortes de défis. Les joueurs pourront même utiliser leur personnage Mii - ainsi que leurs statistiques customisées -dans d'autres modes.