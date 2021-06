Mario Golf : Super Rush : première publicité française

C'est la dernière ligne droite. d'ici peu, Mario Golf : Super Rush sera disponible sur Nintendo Switch. Comme son nom l'indique, il s'agit du nouvel épisode de Mario Golf qui revient avec son mélange de simulation et d'arcade à la sauce champignon. En plus de modes divers et variés, cette nouvelle itération se propose de booster les parties en ajoutant un gimmick très prometteur : la course ! Un côté Mario Kart, évidemment, souligné dans la première publicité actuellement diffusée en France. Retrouvez là sur cette page en attendant notre couverture du jeu à venir très prochainement.

Pour rappel, Mario Golf : Super Rush est attendu le 25 juin 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch