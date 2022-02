Mario Golf: Super Rush et Pokémon Unite récompensés aux DICE Awards 2022 - Le palmarès complet

Les DICE Awards 2022 viennent d'avoir lieu et cette cérémonie considérée comme les "vrais oscars du jeu vidéo" vient de dévoiler son palmarès complet, le caractère plus crédible de cet événement provient du fait que le jury votant pour ces prix n'est composé uniquement que de professionnels de l'industrie vidéoludique, ce qui donne plus de crédit à cette cérémonie qu'aux autres qui sont quant à elles là plus pour récompenser l'impact des jeux plutôt que les innovations qu'ils apportent. Rappelons au passage que D.I.C.E. est l'acronyme de "Design Innovate Communicate Entertain" soit "Concevoir Innover Communiquer Divertir" en bon français.

Lors de cette cérémonie plusieurs jeux disponibles sur Nintendo Switch ont reçu des prix avec notamment deux prix remportés par des jeux exclusifs à l'univers Nintendo. Pokémon Unite a été sacré "Meilleur jeu Mobile" et Mario Golf : Super Rush a quant à lui été sacré "Meilleur jeu de sport". Enfin, Marvel's Guardians of the Galaxy a remporté les prix de "Réalisation exceptionnelle de son histoire" et "Jeu d'aventure de l'année", Unpacking a remporté le prix de la "Réalisation exceptionnelle pour un jeu indépendant". C'est évidemment encore une fois It Takes Two qui a raflé la mise en remportant à la fois le titre de jeu de l'année et celui de "Réalisation exceptionnelle dans la conception du jeu". Félicitations à tous les gagnants.

Êtes-vous d'accords avec ces résultats ? Voici le palmarès complet :

Ratchet & Clank: Rift Apart - Réalisation exceptionnelle et en animation et direction artistique

Lone Echo II – Jeu en VR de l'année

Halo Infinite – Jeu en ligne de l'année

Lady Dimitrescu de Resident Evil Village - Réalisation exceptionnelle dans la conception du personnage

Marvel's Guardians of the Galaxy - Réalisation exceptionnelle de son histoire

Phil Spencer - Prix d'excellence pour l'ensemble de sa carrière

Ratchet & Clank : Rift Apart – Jeu familial de l'année

GUILTY GEAR -STRIVE- – Jeu de combat de l'année

Forza Horizon 5 – Jeu de course de l'année

Final Fantasy XIV : Endwalker – Jeu de rôle de l'année

Age of Empires IV – Jeu de stratégie/simulation de l'année

It Takes Two - Réalisation exceptionnelle dans la conception du jeu

Unpacking – Réalisation exceptionnelle pour un jeu indépendant

Deathloop - Réalisation exceptionnelle dans la direction du jeu

Halo Infinite – Jeu d'action de l'année

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel – Jeu d'aventure de l'année

It Takes Two - Jeu de l'année

Source : Interactive