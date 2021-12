Sucreine se lance dans la bataille Pokémon Unite

Le prochain personnage du Moba de Game Freak et de Timi Studio Pokémon Unite a désormais un visage, un nom, un moveset et une vidéo complète de présentation. Sucreine, le Pokémon fruit de type plante s'apprête donc à rejoindre le 9 décembre prochain l'aventure Pokémon Unite qui a su d'ores et déjà séduire nombreux joueurs Nintendo Switch mais aussi leurs cousins joueurs Mobile. Pour obtenir ce nouveau combattant rien de plus simple, il vous faudra simplement vous connecter au jeu après la mise à jour du 9 décembre pour obtenir gratuitement sa licence de combat, attention cependant cette offre gratuite ne durera pas éternellement.

Qui est votre main dans Pokémon Unite ?

Tsareena is almost ready to dance around the competition. Trainers that log in after the update on 12/9 can obtain its UNITE license for free for a limited time!



Don’t miss out on adding this powerful All-Rounder to your roster! #PokemonUNITE pic.twitter.com/dIFVxyYkb7