Mario Golf : Super Rush reçoit une mise à jour pour son lancement et passe en version 1.1.0 - Tous les détails

Mario Golf : Super Rush vient de sortir et comme souvent pour son lancement le jeu a reçu une mise à jour- on se demande d'ailleurs, à force, comment on se débrouillait avant l'ère d'internet ! Quoiqu'il en soit, il est conseillé de faire la mise à jour avant de commencer à jouer car elle ajoute pas mal de petites améliorations et corrections dont vous pouvez ci-dessous retrouver le détail tiré du site officiel de Nintendo (US).

Pour rappel, Mario Golf : Super Rush est disponible depuis le 25 juin 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le jeu, notre test complet est toujours à lire ICI.

Mêlée Ajout de « Activer/Désactiver » pour les événements urgents. Si vous sélectionnez « Activer », les événements Rush se produiront à des heures fixes pendant la lecture.

Aventure Golfique (Mode Aventure) Ajout de défis pour les tirs au départ, les approches et le putting. Les nouveaux défis peuvent être acceptés par les Fire Bros dans le domaine de pratique de chaque domaine. Ajout de leçons qui enseignent l'utilisation de la rotation et des stratégies pour la direction du vent. Les nouveaux défis peuvent être acceptés par les Frères Marteau dans la zone d'entraînement de chaque zone. Ajustement de plusieurs scènes rencontrées pendant le mode Golf Adventure du jeu.

Contrôles par mouvements « Practice Swing » s'affiche désormais à l'écran lorsque vous essayez des swings d'entraînement. Ajustement de l'équilibre du jeu autour des entrées de swing.

Jeu sans fil en ligne et local Les noms des adversaires en ligne s'afficheront désormais. Les erreurs de connexion se produisant au milieu du jeu s'afficheront désormais.

Modifications générales Ajustement de la position d'affichage du texte et d'autres informations affichées pendant la lecture. Ajustement de l'écran des résultats. De plus, des ajustements ont été apportés à l'équilibre du jeu et des problèmes ont été corrigés pour rendre l'expérience de jeu plus agréable.



Source : Nintendo