Little Town Hero aura le droit à son mode facile

Sorti depuis le 16 octobre 2019 en dématérialisé sur l'eShop de la Nintendo Switch, le titre de Game Freak Little Town Hero s'apprête à s'offrir une version boîte le 2 juin 2020 baptisée Little Town Hero : Big Idea Edition. Comme on avait pu en parler dans notre test de l'époque, malgré son aspect enfantin, Little Town Hero est un jeu qui demande beaucoup de réflexion, au point que beaucoup de joueurs l'ont rangé sans avoir dépassé le premier monstre. Fort heureusement, NIS America a indiqué dans un billet posté sur le site PlayStation.Blog qu'une version facile serait de sortie en même temps que la version physique.

Ne reste plus qu'à espérer que cette version simplifiée sera également disponible via un patch pour les premier acquéreurs du titre afin de leur redonner envie de chasser du monstre sur un jeu de plateau.