Little Town Hero s'offre une version physique

Disponible depuis le 16 octobre 2019 sur Nintendo, Little Town Hero est une nouvelle création de Game Freak qui n'avait malheureusement pas réussi à conquérir les foules. Entre un sous-titrage uniquement en anglais, un gameplay simple de prime abord, mais au combien complexe et punitif, sans oublier une sortie exclusivement sur eShop, Little Town Hero devrait profiter de 2020 pour tenter de redorer son blason auprès des joueurs.

C'est par le biais d'un partenariat entre Game Freak et NIS America que nous pourrons profiter dans le courant du printemps 2020 d'une version boîte qui s'intitulera : Little Town Hero Big Idea Edition. Comme bon nombre d'éditions exclusives à NIS America, cette version physique comprendra plusieurs bonus, voici son contenu :

Pour l'instant uniquement accessible sur la boutique américaine de NIS America, cette édition collector sera disponible en précommande sur le store européen de la firme à partir du 20 janvier .

