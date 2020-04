Little Town Hero passe en version 1.2.0

Nouvelle licence de Game Freak disponible depuis le 16 octobre 2019 sur Nintendo Switch, Little Town Hero vous propose d'incarner un villageois devant éliminer des monstres via un gameplay mélangeant stratégie et jeu de carte. Les joueurs ayant le titre sur leur Nintendo Switch ont pu constater que le jeu a été mis à jour, passant en version 1.2.0, pourtant aucun patch note n'a suivi, et les changements sont à l'heure actuelle imperceptible.

De la plusieurs 2 conclusions sont possibles :

Une ou plusieurs corrections mineures ont été effectuées

Préparation du jeu en vue de la sortie de la version physique le 5 juin prochain

Proposé jusqu'ici uniquement en dématérialisé, Little Town Hero va s'offrir grâce à NIS America une version physique dénommée Big Idea Edition. Il avait également été annoncé que la sortie de cette édition serait accompagnée d'une màj visant à corriger la difficulté du titre, jugée abusive par beaucoup.