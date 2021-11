Life is Strange: True Colors trouve enfin sa date de sortie sur Nintendo Switch

Après moult reports, Life is Strange : True Colors qui devait initialement attendu pour le 10 septembre dernier et qui avait connu un report à une date indéterminée, puis une fenêtre de sortie début décembre , revient enfin vers nous avec sa date de sortie définitive (on l'espère). Ce sera donc le 7 décembre prochain que les possesseurs de Nintendo Switch pourront enfin télécharger le jeu, en effet, le titre ne sera disponible à cette date qu'en version numérique et donc en passant par l'eShop de la machine. Pour la version physique, il faudra attendre le 25 février 2022 pour pouvoir mettre la main sur le jeu en version cartouche.

We are pleased to announce that #LifeIsStrange #TrueColors will be available on the #NintendoSwitch eShop on December 7 2021 and for physical purchase on February 25 2022.



Available to pre-order now: https://t.co/ieuQ0ZUoKA pic.twitter.com/tRqi8PDl6d