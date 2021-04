Life is Strange : True Colors repéré sur Nintendo Switch

Life is Strange est une série de jeux édités par Square Enix et développés par le studio français Dontnod. Acclamée par la presse et les joueurs, la série n'a jusqu'à présent pas été déclinée sur Nintendo Switch. Mais cela pourrait bien changer si on en croit, l'ESRB, l'organisme de classification des jeux vidéo aux Etats-Unis qui vient de lister le prochain opus, Life is Srange : True Colors sur toutes les plateformes dont la Nintendo Switch. Annoncé le mois dernier par Square Enix, ce nouvel opus qui abandonne le format épisodique des précédents n'est cependant pas officiellement prévu sur la console de Nintendo.

En attendant des éclaircissements, retrouvez une présentation du jeu ainsi qu'un trailer ci-dessous.

À PROPOS DE CE JEU

Une nouvelle ère audacieuse commence pour la franchise récompensée Life is Strange, avec un nouveau personnage jouable et un mystère palpitant à résoudre !



Longtemps, Alex Chen a réprimé sa « malédiction » : sa capacité surnaturelle à ressentir, absorber, et manipuler les émotions fortes des autres, qu'elle voit sous la forme d'auras colorées.



Lorsque son frère meurt lors d'un prétendu accident, Alex doit accepter son pouvoir imprévisible pour découvrir la vérité, et révéler les sombres secrets d'une petite ville tranquille. LA VÉRITÉ FERA MAL

Découvrez les secrets choquants qui se cachent derrière la mort de votre frère dans une aventure qui vous en fera voir de toutes les couleurs. RESSENTEZ TOUT

Changez le destin et changez des vies grâce au pouvoir psychique de l'empathie. NOUEZ DES LIENS FORTS

Établissez des liens de confiance avec les habitants de la ville, et ouvrez les bras à l'amitié ou à l'amour avec Ryan et Steph. UNE HISTOIRE VRAIMENT PERSONNELLE

Prenez des décisions difficiles et choisissez votre avenir. Explorez les rues, les magasins, et les recoins cachés de Haven Springs, et rencontrez des personnages inoubliables. TROUVEZ VOTRE VOIX

Et choisissez le style d'Alex grâce à votre garde-robe pouvant accueillir jusqu'à 24 tenues. BANDE ORIGINALE EXCLUSIVE

Nouvelles musiques de mxmtoon et Novo Amor, et une vaste sélection de chansons sous licence incluant des morceaux de Radiohead, Phoebe Bridgers, Gabrielle Aplin, et d'autres.

Source : Esrb