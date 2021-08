Life is Strange : True Colors prend lui aussi du retard sur Nintendo Switch

Double mauvaise nouvelle pour les fans de Life is Strange et pour ceux qui voulaient se lancer dans l'aventure, le troisième épisode de la saga Life is Strange : True Colors voit lui aussi sa sortie reportée sur Nintendo Switch. Attendu pour le 10 septembre prochain sur toutes les plateformes, nous venons d'apprendre que la version Nintendo Switch du titre sortira plus tard en 2021 .

C'est évidemment une mauvaise surprise et celle-ci s'ajoute au récent report du remaster des deux premiers épisodes lui aussi décalé pour une sortie en 2022 . Il faudra donc s'armer de patience pour les joueurs Nintendo avant de se lancer dans l'aventure émotionnelle de la saga Life is Strange sur une console hybride.

Additionally, Life is Strange: True Colors for Nintendo Switch is running a little late.



We won’t be quite ready to release on September 10 – but we still plan to release this year.



Please watch our channels for a confirmed date over the coming weeks!