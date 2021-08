Life is Strange Remastered Collection prend du retard

Mauvaise nouvelle, la collection des deux jeux Life is Strange prévue pour cette année sur Nintendo Switch (et autres plateformes) vient de voir sa sortie décalée à 2022 . La raison de ce report étant la sortie imminente du troisième épisode de la saga Life is Strange : True Colors demandant beaucoup de temps et d'investissements pour ses développeurs.

Vous devrez donc patienter un peu plus avant de pouvoir vous lancer dans les deux premiers épisodes de Life is Strange avec de tous nouveaux graphismes, de nouvelles animations et l'intégralité des contenus supplémentaires de ces deux jeux épisodiques. Nous espérons que cette attente supplémentaire sera récompensée lors de la sortie du jeu.

Redécouvrez Life is Strange, le jeu récompensé aux BAFTA, en version superbement remastérisée avec graphismes refondus et animations sublimées grâce à la capture de mouvement. Incarnez Max Caulfield, photographe se découvrant la capacité de remonter le temps lorsqu'elle sauve sa meilleure amie Chloe Price d'une violente agression. Les deux jeunes filles enquêtent sur la mystérieuse disparition de leur camarade Rachel Amber et lèvent le voile sur la part d'ombre d'Arcadia Bay.