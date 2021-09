Life is Strange Remastered Collection - La compilation vous donne RDV en février 2022 sur Nintendo Switch

Après un report pour pouvoir laisser aux développeurs le temps de peaufiner leur jeu (et peut-être aussi pour ne pas empiéter sur la sortie de Life is Strange : True Colors), l"heure est venue pour Life is Strange Remastered Collection de dévoiler sa nouvelle date de sortie. Comprenant les épisodes Life is Strange et Life is Strange Before the Storm, cette compilation sortira officiellement le 1er février 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Prenez à nouveau le contrôle de la capacité de Max à remonter dans le temps ou tirez avantage de la répartie de Chloe dans LIFE IS STRANGE REMASTERED COLLECTION. La collection propose : Des personnages et des environnements remastérisés ;

Des améliorations du moteur de jeu et de l'éclairage ;

De nouvelles animations faciales réalisées par capture de mouvement ;

Le contenu Deluxe de LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM (tenues, épisode Adieux, tenue Zombie Crypt).