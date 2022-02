À défaut de dévoiler sa date de sortie sur Nintendo Switch, Life is Strange Remastered Collection sort sa bande-annonce de lancement

Si Life is Strange Remastered Collection, la compilation des deux premiers Life is Strange avec des graphismes refaits, laisse toujours planer le doute quant à sa date de sortie sur Nintendo Switch, la campagne marketing autour de sa sortie sur des plateformes concurrentes bat toujours son plein et revient aujourd'hui avec une toute nouvelle bande-annonce, celle de lancement qui plus est. C'est l'occasion de voir une nouvelle fois les nouveautés de cette compilation avec de plus un bel aperçu de son remaniement graphique. Espérons, en attendant une sortie sur Nintendo Switch qui ne fait que trop tarder, que cette nouvelle version saura contenter les fans des premiers épisodes et les nouveaux joueurs.

