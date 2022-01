Life is Strange Remastered Collection prend encore du retard sur Nintendo Switch

Un temps (très lointain) prévu pour 2021 , Life is Strange Remastered Collection vient encore une fois de prendre du retard, du moins pour sa version Nintendo Switch. En effet, dans un petit billet diffusé sur les réseaux sociaux, Square Enix, les éditeurs de la saga ont annoncé que la collection des jeux Life is Strange prévue sur Nintendo Switch ne sortirait finalement pas le 1er février prochain mais carrément plus tard dans l'année . Encore une triste nouvelle pour les possesseurs de console Nintendo qui désiraient faire ou refaire ces jeux. Vous pourrez retrouver, éventuellement un jour, dans cette compilation les deux premiers épisodes de Life is Strange avec de tous nouveaux graphismes, de nouvelles animations et l'intégralité des contenus supplémentaires sortis.

Bonjour, fans de Life is Strange ! Nous avons une mise à jour pour vous concernant la collection Life is Strange: Remastered. La collection sera toujours disponible sur Google Stadia, PlayStation, Xbox et PC le 1er février, comme annoncé précédemment. Nous avons une multitude de goodies en avant-première pour les deux titres prévus avant le lancement, à commencer par un look étendu mardi prochain ! (25) Cependant, nous sommes désolés de partager que les versions Nintendo Switch des jeux ont été un peu mise de côté et auront besoin d'un peu plus de temps jusqu'à ce qu'elles soient prêtes, elles sortiront donc plus tard cette année. Nous espérons que vous comprenez et avons hâte de les jouer. Merci pour votre patience et votre soutien. L'équipe Life is Strange

Prenez à nouveau le contrôle de la capacité de Max à remonter dans le temps ou tirez avantage de la répartie de Chloe dans LIFE IS STRANGE REMASTERED COLLECTION. La collection propose : Des personnages et des environnements remastérisés ;

Des améliorations du moteur de jeu et de l'éclairage ;

De nouvelles animations faciales réalisées par capture de mouvement ;

Le contenu Deluxe de LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM (tenues, épisode Adieux, tenue Zombie Crypt).