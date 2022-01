Life is Strange Remastered Collection présente ses nouveautés dans une vidéo de gameplay inédite

Après un nouveau report récemment annoncé, décalant sa sortie à "plus tard", Life is Strange Remastered Collection se dévoile à nous avec une nouvelle vidéo de gameplay. Pour rappel, cette édition est une compilation des deux premiers titres de la franchise, et propose au passage quelques améliorations visuelles et physiques. Si toutes ne seront pas implémentées sur la version Nintendo Switch (comme la 4K), voici le listing des modifications, accompagnées d'une nouvelle vidéo de gameplay de 5 minutes.

Cette vidéo montre les améliorations suivantes : Le rendu en 4K native dans le moteur Unreal 4, avec une refonte du processus d'éclairage ;

Des nouveaux modèles de personnages améliorés pour la 4K et dotés d'un plus grand nombre de polygones et de détails morphologiques ;

Tous les modèles de personnages sont dotés d'animations plus expressives et riches en émotion, de mouvements de cheveux plus naturels et de larmes et blessures améliorées, entre autres ;

Les larmes et les expressions de Max sont plus détaillées grâce aux effets spéciaux améliorés ;

Les expressions et les yeux de Nathan et Chloe ont été retravaillés ;

De nouvelles animations de synchronisation labiale ;

De nouveaux éléments scéniques améliorés pour proposer plus de reflets et de meilleures textures ;

Des modèles et matériaux améliorés pour les objets clés, comme le seau dans les toilettes.