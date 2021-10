Life is Strange : True Colors sortira en décembre sur l'eshop de la Nintendo Switch

Sorti début septembre sur différents supports, Life is Strange : True Colors se fait toujours attendre sur Nintendo Switch. Idem pour Life is Strange Remastered qui a vu sa sortie décalée jusqu'au mois de février 2022. Cependant, il semblerait que les possesseurs de Nintendo Switch n'auront pas à attendre aussi longtemps pour découvrir Life is Strange : True Colors. En effet, le compte Twitter officiel du jeu vient d'annoncer que le titre arriverait début décembre sur Nintendo Switch. Pas de date précise pour le moment ni d'autres infos si ce n'est qu'on en apprendra plus lorsque "les précommandes numériques" ouvriront... Une précision qui laisse penser que le jeu sortira d'abord uniquement sur l'eShop. On espère en apprendre plus très vite. En attendant, retrouvez un trailer et une présentation rapide de Life is Strange : True Colors.

An update for #NintendoSwitch players! We're happy to announce that the digital edition of #LifeisStrange #TrueColors will release in early December. Keep your eyes peeled for the exact release date in the coming weeks - we'll announce it when we open the digital pre-orders. pic.twitter.com/fRd1mR00g7