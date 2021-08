Life is Strange : True Colors - Square Enix nous offre un nouvel extrait de gameplay de 15 minutes

Toujours dans le cadre de la sortie de Life is Strange : True Colors le 10 septembre sur consoles concurrentes ( et plus tard sur Nintendo Switch ), Square Enix vient de dévoiler une nouvelle vidéo de gameplay. Durant une quinzaine de minutes, elle nous permet de suivre l'arrivé de d'Alex à Heavenspring où elle va retrouver son frère après 8 ans de séparation.

Une nouvelle ère audacieuse commence pour la franchise récompensée Life is Strange, avec un nouveau personnage jouable et un mystère palpitant à résoudre ! Longtemps, Alex Chen a réprimé sa « malédiction » : sa capacité surnaturelle à ressentir, absorber, et manipuler les émotions fortes des autres, qu'elle voit sous la forme d'auras colorées. Lorsque son frère meurt lors d'un prétendu accident, Alex doit accepter son pouvoir imprévisible pour découvrir la vérité, et révéler les sombres secrets d'une petite ville tranquille.