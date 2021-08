Life is Strange : True Colors - Découvrez les premières images officielles de gameplay

Bien que la version Switch de Life is Strange : True Colors sortira un peu plus tard que les versions concurrentes, rien n'empêche les joueurs d'apprécier les derniers contenus proposés par Square Enix. Au menu du jour, une nouvelle vidéo de gameplay mettant en avant le personnage d'Alex dans le magasin de disques de Haven Springs aperçu il y a de cela quelques semaine.

Le tout est entièrement doublé en français, et nous permet d'avoir un premier aperçu du rendu global (même si l'on se doute que la qualité de la version Switch sera légèrement en deçà)