Life is Strange : True Colors - La Bande Originale du jeu signée Angus & Julia Stone disponible à l'écoute

Alors que nous attendons impatiemment de découvrir la date de sortie de la version Nintendo Switch de Life is Strange : True Colors, Square Enix vient de son côté communiqué de nouvelles informations sur la Bande Originale du jeu. Composée et interprétée par le groupe pop Angus & Julia Stone, l'album sobrement intitulé Life is Strange comprend 12 chansons et est enfin disponible sur les plateformes de steaming comme Spotify et Apple Music.

Nous vous laissons découvrir un des titres de l'album intitulé When Was That dans la vidéo ci-dessous.