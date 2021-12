Life is Strange : True Colors - Découvrez le mystérieux pouvoir d'Alex Chen dès maintenant sur Nintendo Switch

Série débutée en 2015 et signée Dontnod Entertainment, Life is Strange a su se faire un nom dans la catégorie des jeux d'aventure narrative, et s'est offert cette année un nouvel épisode répondant au nom de Life is Strange : True Colors. Sorti initialement en septembre 2021 sur consoles concurrentes, le jeu vient finalement de s'offrir une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch ce mardi 7 décembre 202 1 avec une version optimisée pour la plateforme. Proposé au prix de 59,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Une nouvelle ère audacieuse commence pour la franchise récompensée Life is Strange, avec un nouveau personnage jouable et un mystère palpitant à résoudre ! Longtemps, Alex Chen a réprimé sa « malédiction » : sa capacité surnaturelle à ressentir, absorber, et manipuler les émotions fortes des autres, qu'elle voit sous la forme d'auras colorées. Lorsque son frère meurt lors d'un prétendu accident, Alex doit accepter son pouvoir imprévisible pour découvrir la vérité, et révéler les sombres secrets d'une petite ville tranquille. LA VÉRITÉ FERA MAL Découvrez les secrets choquants qui se cachent derrière la mort de votre frère dans une aventure qui vous en fera voir de toutes les couleurs. RESSENTEZ TOUT Changez le destin et changez des vies grâce au pouvoir psychique de l'empathie. NOUEZ DES LIENS FORTS Établissez des liens de confiance avec les habitants de la ville, et ouvrez les bras à l'amitié ou à l'amour avec Ryan et Steph. UNE HISTOIRE VRAIMENT PERSONNELLE Prenez des décisions difficiles et choisissez votre avenir. Explorez les rues, les magasins, et les recoins cachés de Haven Springs, et rencontrez des personnages inoubliables. TROUVEZ VOTRE VOIX Et choisissez le style d'Alex grâce à votre garde-robe pouvant accueillir jusqu'à 24 tenues. BANDE ORIGINALE EXCLUSIVE Nouvelles musiques de mxmtoon et Novo Amor, et une vaste sélection de chansons sous licence incluant des morceaux de Radiohead, Phoebe Bridgers, Gabrielle Aplin, et d'autres.

Source : Nintendo