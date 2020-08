Les ventes de Nintendo Switch surpassent désormais celles de la NES dans le monde

L e 6 août dernier , suite à la publication de son dernier bilan financier (voir détails ici), Nintendo a dévoilé que la Nintendo Switch s'était écoulée à 61,44 millions dans le monde (dont 8,8 millions de Nintendo Switch Lite.) Ainsi, on découvrait qu'en un peu plus de trois ans , la dernière console de Nintendo faisait déjà mieux que la Wii U ( 13,56 millions d'exemplaires) la GameCube ( 21,74 millions d'exemplaires dans le monde) la Nintendo 64 ( 32,93 millions exemplaires dans le monde) ou encore la Super Nintendo (49,10 millions d'exemplaires dans le monde.) Et aussi qu' elle faisait quasi jeu égale avec la NES et ses 6 1,91 millions d' exemplaires...

Seulement, depuis, simplement en ajoutant les ventes de consoles au Japon (selon Famitsu) la Nintendo switch dépasse désormais officiellement les ventes de la NES en atteignant 62 035 250 exemplaires. Un chiffre qui devrait gonfler avec l'ajout des ventes des consoles US et européennes. Désormais la Nintendo Switch a dans son viseur les 75,81 millions d'exemplaires de la 3DS , les 81,51 millions de la GBA , les 101,63 de la Wii, les 118,69 du Game Boy et les 154,02 de la NDS

Source : Resetera