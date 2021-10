Légendes Pokémon Arceus : le fin mot de l'histoire après la mystérieuse bande-annonce

Quelque temps après nous avoir proposé une bande-annonce très mystérieuse à la sauce found-footage type Projet Blair Witch, Légendes Pokémon : Arceus vient nous dévoiler la solution de ce puzzle. Ainsi il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour qu'une nouvelle vidéo apparaisse en remontant cette fois-ci les pièces du puzzle dans le bon ordre pour nous dévoiler de nouveaux Pokémon modifié à la sauce Hisui.

Ces Pokémon ne sont nuls autres que Zorua et Zoroark, les premiers Pokémon de la cinquième génération (Pokémon Noir et Pokémon Blanc) à avoir été teasés à l'époque par Junichi Masuda lui-même avant la sortie desdits jeux. Que pensez-vous de ces Zorua et Zoroark forme Hisui ? Et que pensez-vous de cette nouvelle manière de communiquer sur laquelle Game Freak semble miser ?