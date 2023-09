Le retour de Détective Pikachu : les premiers avis sont tombés - Revue de preview

A l'origine, Detective Pikachu est un petit jeu mêlant point and click et enquête, sorti en 2016 uniquement au Japon sur l'eShop de la 3DS. Il faudra attendre 2018 pour que le jeu finalement sorte dans le monde entier, toujours sur 3DS, dans une version étoffée annonçant une exploitation beaucoup plus large de la licence et du personnage (voir notre test sorti à l'époque). En effet, un an plus tard, en 2019 , c'est au cinéma, que le Détective Pikachu va connaître un succès retentissant grâce à un film de Rob Letterman avec Justice Smith et Ryan Reynolds (dans le rôle de Pikachu !) Pour autant, depuis, le Détective Pikachu avait disparu des radars.

Et finalement, si on attend toujours des nouvelles de la suite du film de 2019 , qui serait à priori en production, c'est celle du jeu 3DS qui s'apprête à débarquer le mois prochain sur Nintendo Switch. Pour être honnête, on ne peut pas dire qu'on attendait avec impatience Le retour de Détective Pikachu mais, malgré tout, cela reste une des "grosses" exclusivités de la fin d'année sur Nintendo Switch.

En attendant de pouvoir vous livrer notre avis avec notre test complet, la presse US a pu mettre la main sur le jeu (hands-on) et quelques previews ont été publiées. Pour faire un résumé de ce qui se dégage de ces premières impressions, on peut dire qu'à priori, le jeu reste toujours aussi charmant et simple dans ses mécanismes, l'intérêt résidant avant tout avec les interactions avec les nombreux Pokémon du jeu plus que dans la résolution des énigmes. Parmi les nouveautés du jeu, une narration plus cinématographique (inspirée du film) et la possibilité de diriger directement Pikachu permettant de s'entretenir avec les autres Pokémon... Cependant si le jeu reste, selon les premiers avis, très agréable à jouer, les graphismes sont apparemment loin de faire l'unanimité... Retrouvez ci-dessous quelques morceaux choisis dans notre revue de preview avec, en prime, les liens pour pouvoir les lire (en anglais).

Revue de preview (hands-on) de Le retour de Détective Pikachu

IGN (lire la preview ICI)

Si vous êtes un fan de Pokémon, vous adorerez probablement explorer tout ce que ce monde a à offrir. Mais si vous êtes un fan de jeux de mystère ou de romans visuels, l’approche légère de la narration pourrait laisser à désirer. [quant aux graphismes] Bien qu'ils ne soient pas aussi mauvais que Pokémon Écarlate et Violet, de nombreuses textures et modèles de personnages ressemblent toujours plus à un jeu 3DS qu'à un nouveau jeu Nintendo Switch sorti en 2023. Cela n'a pas nécessairement l'air mauvais, c'est juste que tout ça a l'air très… Simple.

Comic-Book (lire la preview ICI)

Le joueur peut réussir à déduire ce qui s'est passé dans une affaire, mais trouver le moyen de faire passer cette idée dans le jeu n'est pas toujours clair. Parfois, vous sélectionnerez un témoignage pour transmettre une idée à Pikachu, mais le détective ignorera la réponse. Vous devez ensuite trouver comment travailler selon les paramètres du jeu pour transmettre votre conclusion. (...) Heureusement, Le retour du Détective Pikachu ne vous punit pas pour ces mauvaises réponses ; en fait, les joueurs sont presque récompensés s’ils se trompent. (...) Au cours de notre bref passage avec le jeu, il semble que le jeu conservera une grande partie des charmes du détective Pikachu original , tout en ajoutant également de nouvelles fonctionnalités, ainsi que de nouveaux mystères à découvrir.

Gamespot (lire la preview ICI)

En jouant avec Pikachu, vous pouvez comprendre exactement ce que disent les autres Pokémon. Cela peut conduire à des moments dramatiques et comiques où Pikachu pourrait cacher des informations à Tim. Quoi qu'il en soit, jouer avec Pikachu m'a donné une perspective différente sur les Pokémon qui habitent Ryme City.

GameInformer (lire la preview ICI)

Même si mon séjour à Ryme City a été bref, j'ai aimé interagir avec les différents Pokémon qui coexistent avec les humains dans cette sous-série unique. Les mécanismes de résolution de cas semblent assez basiques à ce stade, mais il convient également de rappeler que je jouais dans le premier chapitre, il fallait donc s'y attendre. J'ai hâte de travailler sur de nouvelles affaires lors du lancement de Le retour de Détective Pikachu sur Switch le 6 octobre.

Inverse (lire la preview ICI)

Graphiquement, Le retour de Détective Pikachu n'est pas exceptionnellement impressionnant, mais le jeu utilise une palette de couleurs vives qui injecte un peu de personnalité. Malgré sa simplicité, le premier Détective Pikachu a quand même réussi à briller en ayant des personnages originaux et une histoire intéressante, et se familiariser avec la suite m'a donné l'espoir qu'il parviendra à nouveau à atteindre ce point idéal.

Pour rappel Le retour de Détective Pikachu sera disponible en exclusivité le 6 octobre 2023 sur Nintendo Switch.

Bienvenue à Ryme City Ici, les humains et les Pokémon vivent en harmonie. Cette ville dynamique abrite un Pikachu bourru et caractériel, mais curieusement attachant. Ce fervent amateur de café est aussi, selon ses dires, un grand détective. Deux têtes valent mieux qu'une Ce Pikachu collabore avec son partenaire, un jeune homme nommé Tim Goodman, afin d'élucider les étranges incidents qui se produisent dans la ville. Menez l'enquête Préparez-vous à suivre les mystérieuses aventures de Tim et de Pikachu, son associé volubile. Ils forment une équipe de fins limiers comme seul le monde des Pokémon sait en produire !

Source : Nintendolife