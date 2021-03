Nintendo eShop - Les vedettes de Février 2021 en vidéo

Le mois de février vient de s'achever, une page importante pour Nintendo vient de tourner. Un mois riche en informations et en découvertes quand on sait que l'on a eu la chance d'avoir un Nintendo Direct (que personne n'a vu arriver) et un Pokémon Présents avec notamment l'arrivée du remake de la 4ème génération de Pokémon et du prochain Pokémon Open World. Une communication plutôt intense et forte appréciable, même si nous l'imaginons toutes les annonces n'ont pas pu plaire à tout le monde.

Comme chaque début de mois, l'heure est venue pour Nintendo de nous offrir une petite compilation des jeux jugés immanquables sortis dans le courant du mois de février 2021 spécifiquement sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Découvrez alors la crème de la crème via cette vidéo disponible ci-dessous. Avec un peu de chance, peut-être découvriez-vous la perle rare dans tout ce classement ?

Source : Youtube