Le Chat Chapeauté : Pagaille sous la pluie : un nouveau party-games annoncé sur Nintendo Switch - Tous les détails

Le Chat Chapeauté (The Cat in the Hat) est, à la base, un livre pour enfants publié à la fin des années 50 par Dr Seuss (à qui l'on doit Le Grinch et Le Lorax). Très populaire aux Etats-Unis, le livre a eu droit à une adaptation en film en 2003 avec Dakota Fanning et Mike Myers.

Il s'apprête aujourd'hui à revenir sur nos consoles et plus spécifiquement sur Nintendo Switch avec Le Chat Chapeauté : Pagaille sous la pluie, un party-games jouable à plusieurs, bien sûr, mais aussi en solo dans l'univers du Dr Seuss.

Sur l'eShop, Le Chat Chapeauté : Pagaille sous la pluie est annoncé au prix de 39,99€ pour un poids de 771 Mo .

En attendant d'autres détails, retrouvez ci-dessous une présentation, quelques images et un trailer de Le Chat Chapeauté : Pagaille sous la pluie qui vous permettront de vous faire une première idée du titre.

Et, comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires !

Pour rappel, Le Chat Chapeauté : Pagaille sous la pluie sera disponible le 30 octobre 2026 sur Nintendo Switch.

Comme le dit toujours le Chat Chapeauté : « S’amuser, c’est amusant, mais il faut savoir comment faire.. » Joue avec tes personnages préférés de l'œuvre culte du Dr Seuss. Deux modes de jeu palpitants t'attendent : « Trouver le chat » et attrape-le avant tes adversaires, ou les « Mini-jeux » qui proposent plein d'activités, comme décorer un gâteau ou faire une bataille de boules de neige. Avec des commandes simples, différents niveaux de difficulté et des graphismes saisissants, tout le monde y trouvera son compte. Que tu joues en solo ou avec tes amis, prépare-toi à des rires, des grognements et un joyeux chaos. DES SOIRÉES DE JEU ENDIABLÉES : Sème la pagaille en solo ou fais des courses de 4 joueurs. PERSONNAGES CULTES DU DR SEUSS : Incarne Sally, Johnny, Bidule 1 & Bidule 2 et le petit Chat. DEUX MODES ET TOUJOURS PLUS DE FUN : Essaie 18 mini-jeux amusants ou traque le Chat dans 14 pièces. BONDIS, COURS ET PEINS POUR GAGNER : Obtiens toutes les récompenses et remplis ton livre d'autocollants. UN JEU POUR TOUS LES ÂGES : Plein de façons de jouer, des commandes simples et différents niveaux de difficulté.

Et toujours :