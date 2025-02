Laika: Aged Through Blood - Le "MOTORVANIA" est disponible sur Nintendo Switch

Présenté comme un metroidvania corsé (et c'est pas notre ami Kosmo56 qui dira le contraire), le jeu de Thunderful et Brainwash Gang ​​Laika: Aged Through Blood est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au tarif de 19,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Laika: Aged Through Blood est un motorvania inspiré des westerns se déroulant dans un désert post-apocalyptique. C'est l'histoire d'une tribu opprimée par les forces d'occupation, et celle d'une mère coyote guerrière qui se lance sur la voie de la vengeance pour récupérer ce que son peuple a perdu. Pilote, saute et bats-toi à travers le vaste monde dessiné à la main sur ta fidèle moto. Fonce à travers le désert, réalise des sauts dangereux, tire sur les ennemis en slow-motion et recharge ton arme en faisant des backflips ! Utilise des power-ups demandant une bonne dose d'adresse et prends part à des combats épiques contre d'énormes boss ! AU PROGRAMME Des combats motorisés sur une moto rapide et agile.

Un magnifique monde post-apocalyptique entièrement dessiné à la main.

Une histoire puissante sur les relations mère-fille, la vengeance et la mort.

Un monde varié, des combats de boss épiques et tout un tas de missions.

Le tout premier MOTORVANIA !

Source : Nintendo