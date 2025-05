Laika: Aged Through Blood s'offre une sortie sur Nintendo Switch

Disponible depuis janvier 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch, il ne manquait plus qu'à Laika: Aged Through Blood une sortie en version physique pour pouvoir trôner dans votre ludothèque. C'est désormais chose faite puisque Super Rare Games vient de signer un partenariat avec Brainwash Gang et Thunderful. Ce metroidvania sera ainsi disponible sur Nintendo Switch et PS5 en version physique de la manière suivante :

3000 éditions Standard Nintendo Switch

1000 éditions Deluxe Nintendo Switch

2000 éditions Standard PS5

500 éditions Deluxe PS5

Si le jeu vous intéresse, les précommandes seront proposées sur la boutique en ligne de Super Rare Games à partir du 29 mai 2025 .