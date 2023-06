Laika: Aged Through Blood - Un nouveau metroidvania se dévoile sur Nintendo Switch

Thunderful et le développeur indépendant Brainwash Gang viennent de confirmer la sortie prochaine d'un nouveau "motorvania" dénommé Laika: Aged Through Blood. N'ayant pas encore de date de sortie officielle, nous avons confirmations que le titre sera bien disponible sur Nintendo Switch. En attendant de nouvelles informations, nous vous laissons découvrir le premier trailer du jeu ci-dessous.

Considérez cette nouvelle bande-annonce comme votre introduction au tout premier "motorvania". Conduisez, sautez, agrippez-vous et battez-vous dans un vaste monde dessiné à la main au guidon de votre fidèle moto. Laissez-vous guider par le casse-cou qui sommeille en vous et foncez à travers les terres désolées, effectuant des cascades dangereuses, abattant des ennemis au ralenti et rechargeant votre arme en effectuant un saut périlleux arrière ! Au fur et à mesure que vous explorez ce terrain vague d'une beauté époustouflante, vous découvrez des bonus supplémentaires basés sur vos compétences, qui vous permettront de surmonter de nombreux combats contre des ennemis qui défient la mort.

Dans Laika : Aged Through Blood, vous découvrirez une aventure d'action d'inspiration occidentale qui se déroule dans un désert post-apocalyptique d'une beauté paradoxale, habité par des créatures anthropomorphes. Embarquez pour un voyage de coexistence, d'apprentissage et d'héritage qui raconte l'histoire d'une tribu opprimée par des forces d'occupation vicieuses. Les joueurs incarneront Laika, une mère coyote au caractère bien trempé, qui traversera les terres désolées et s'engagera sur la voie de la vengeance pour reprendre ce que son peuple a perdu.