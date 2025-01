​​Laika: Aged Through Blood - Le Metroidvania de Thunderful et Brainwash Gang s'offre une sortie sur Nintendo Switch

Les Metroidvania ont toujours autant la cote en 2025, et ce n'est pas Thunderful et Brainwash Gang qui vous diront le contraire avec l'annonce de leur titre ​​Laika: Aged Through Blood. Initialement sorti en 2023 sur PC et consoles concurrentes, le titre est désormais attendu pour le 30 janvier 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Préparez-vous à un voyage inoubliable dans ce Motorvania western post-apocalyptique plein d'émotions. Prenez le contrôle de Laika, une guerrière féroce en quête de vengeance, au guidon de sa moto dans un monde obsédant, peint à la main, rempli de dangers et de combats intenses. Luttez contre des forces oppressives, percez les secrets d'une terre déchirée par le pouvoir, la trahison et le chagrin d'amour, et préparez-vous à vivre une histoire qui vous accompagnera longtemps après que la poussière soit retombée. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : Combat en véhicule sur une moto rapide et agile.

Un monde post-apocalyptique magnifique, peint à la main.

Une histoire profonde sur la relation mère-fille, la vengeance et la perte.

Des combats de boss épiques et de nombreuses missions.

Une bande-son ambiante et envoûtante.