La Nintendo Switch fête ses trois ans

On a presque l'impression que c'était hier... Il y a trois ans jour pour jour, c'était l'effervescence chez les gamers, et plus spécifiquement chez les fans de Nintendo (souvenez-vous). Après quatre ans passés à soutenir la Wii U contre vents et marées et cela même quand Nintendo ne la soutenait plus vraiment, les fans découvraient enfin la Nintendo Switch, une console "révolutionnaire" qui tout en étant totalement nouvelle, apparaissait aussi comme une parfaite synthèse de toutes les consoles Nintendo sorties jusqu'à présent. Son concept hybride permettant de commencer une partie en mode télé pour la continuer ensuite en mode portable et son côté"tout en un" incluant deux petites manettes pouvant être réunies pour en faire une plus grande vont instantanément faire mouche et s'imposer dans les foyers et sur le marché des jeux vidéo comme une évidence.

Depuis, la console cartonne partout dans le monde aidé par un catalogue de jeux riches et variés qui ne cesse de s'agrandir et dans lequel on retrouve notamment tous les gros jeux de la Wii U- les mêmes jeux qui n'avaient pas permis à la console au GamePad de trouver son public et qui aujourd'hui font de la Nintendo Switch un éclatant succès comme Mario Kart 8 Deluxe par exemple.

Pour fêter dignement ce troisième anniversaire, et en attendant de découvrir ce que cette quatrième année nous prépare (nouveau modèle "Super" ou XL ? Nouveau Zelda ?) nous vous invitons à lire ou relire l'édito de notre GG : la Nintendo Switch : pourquoi un tel succès ?