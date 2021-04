Knuckles et Tails repérés sur le tournage de SONIC 2, Le Film

Malgré un bad buzz mémorable et des critiques assassines, SONIC le Film a pulvérisé les records engrangeant dès son premier jour de commercialisation aux Etats-Unis, près de 58 millions de dollars de recettes ! Autant dire que les producteurs n'ont pas du hésiter longtemps avant d'officialiser SONIC 2, Le Film dont le tournage a débuté en mars dernier à Fort-Langley au Canada. Au programme : on prend les mêmes et on recommence. Tika Sumpter et James Marsden, les deux héros du premier sont de retour ainsi que Jim Carrey dans le rôle du Dr Robotnik et Ben Schwartz dans celui (en anglais) de SONIC. Au rayon des nouveautés, on retrouve Tails qui a été officialisé il y a peu mais aussi Knuckles... Alors attention, jusqu'à présent sa présence n'a pas été confirmée officiellement. Néanmoins, il n'y a plus vraiment de doute si on se fie à ce cliché de tournage pris par un fan, dans lequel on voit les représentations physiques de Sonic, Tails et Knuckles. Pour voir plus de photos de tournage, rendez-vous sur Tails' Channel.

SONIC 2, Le Film réalisé par James Fowley sortira le 6 avril 2022 . Pour l'anecdote, sachez qu'en 2022, un autre héros des jeux vidéo devrait lui aussi faire l'événement dans un long métrage... Reste plus qu'à espérer que d'ici là, les salles de cinéma auront rouvertes...

Here's a look at the #SonicMovie2 filming at Fort Langley today. Sonic, Tails, and Knuckles props were seen; Marsden and Sumpter present as well. #SonicNews pic.twitter.com/YlrsNZlvVy