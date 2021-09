Kitaria Fables s'offre un premier Patch Correctif sur Nintendo Switch

Sorti depuis le 3 septembre 2021 , Kitaria Fables a su charmer de nombreux joueurs dont notre ami C.Ptique qui vous a proposé un test à retrouver juste-ici. Seulement comme beaucoup de titres à l'heure actuelle, le jeu de PQube et Twin Hearts n'est pas exempts de bugs. Heureusement le premier patch du jeu vient tout juste de sortir, apportant quelques correctifs non négligeables :

???? #Switch users - A patch is now live!



This includes:

- Italian language added

- Various other bug fixes



Please see the full list - Thank you for your patience! ???????? pic.twitter.com/37z1rLNBiX