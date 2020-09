Kitaria Fables se dévoile sur Nintendo Switch

Dévoilé la semaine dernière à l'occasion du Nintendo Life Indie Showcase du 17 septembre 2020, Kitaria Fables est un mélange d'action / aventure et de farming à destination de divers supports dont la Nintendo Switch. Développé par Twin Hearts et attendu dans le courant de l'année 2021 , nous vous laissons découvrir son univers enchanteur ci-dessous par le biais d'un communiqué et d'un nouveau trailer.

Kitaria Fables est une fusion délicieusement mignonne d'Action RPG, d'Aventure et de Simulateur de ferme ! Entrez dans l'univers mignon de Canoidera et affrontez les quêtes de vos voisins animaux face à une marée montante de ténèbres. Combat en temps réel, exploration et création de donjon côtoient l'agriculture pour les provisions et la fabrication d'armes et d'armures, et la création de nouveaux sorts pour augmenter votre pouvoir.

Bienvenue dans le monde de Canoidera, une terre de paix où la nature vit en harmonie - jusqu'à présent. Alors que la faune autour de Paw Village devient de plus en plus agressive, l'Empire vous a demandé d'enquêter et de défendre ses citoyens. Rendez-vous chez votre oncle à Paw Village et, depuis votre nouvelle base, explorez l'immense monde en faisant équipe avec la faune, les ressources et le pillage pour vous aider dans le long voyage qui vous attend.

Maniez des armes de mêlée et des arcs tout en forgeant de nouveaux sorts dans un combat sans classe. Préparez votre chargement de manière à ce qu'il corresponde à votre style de combat préféré et créez de la magie, des armes et des armures qui complètent votre style de jeu. Vous préférez brûler vos ennemis à distance, les figer sur place ou faire confiance à l'épée ou à l'arc pour infliger vos dégâts ?

Vous aurez besoin de bien plus que de la force brute et de la magie pour survivre à l'obscurité qui s'annonce. Canoidera regorge de ressources que vous pourrez utiliser à votre avantage. Tuez des monstres pour obtenir des ingrédients, plantez des graines et occupez-vous de vos récoltes pour vous approvisionner et rassemblez des matériaux et des minerais pour fabriquer des armes, des armures et des accessoires plus puissants.

Canoidera est pleine de citoyens amicaux (et pas si amicaux que ça !). Faites-vous connaître auprès de vos voisins et répondez à leurs demandes. Plus vous vous lierez avec vos nouveaux amis, plus vous serez récompensé au fur et à mesure que vos relations se développeront !