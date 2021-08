Kitaria Fables s'offre un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Alors que nous sommes à un mois de sa sortie officielle sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, Kitaria Fables s'est offert un dernier trailer à découvrir ci-dessous. Pour rappel, le titre sera également disponible en version physique sur Nintendo Switch.

Aujourd'hui, PQube est très heureux de révéler une toute nouvelle bande-annonce pour le prochain jeu d'action et d'aventure Kitaria Fables qui sortira sur PlayStation 4 & 5, Xbox One & Series S/X, Nintendo Switch et PC le 2 septembre 2021 !