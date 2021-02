Kitaria Fables nous dévoile de nouvelles informations sur son univers

Dévoilé par PQube en septembre 2020, Kitaria Fables est un jeu d'Action / Aventure proposant dans son gameplay des mécaniques de farming et de crafting. Ce sont des deux éléments qui nous sont détaillés aujourd'hui, accompagnés par de nouvelles images. Pour rappel, Kitaria Fables est attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'année 2021 sans plus de précisions.

Bienvenue dans le monde de Kitaria, une terre paisible où les habitants vivent en harmonie avec la nature. Alors que la faune au-delà du Village de Paw devient de plus en plus agressive, vous avez été appelés à défendre les résidents et à découvrir la vérité derrière l'horrible montée des ténèbres...

Bonjour !

Vous vous êtes réveillé dans votre nouvelle maison de la ferme Thunderbunn, dans le village de Paw ! Allez dans les champs et vérifiez vos récoltes, plantez de nouvelles graines et récoltez les produits.

Vous devrez vous faire connaître auprès de vos voisins, en aidant aux mini quêtes autour du village. Plus vous vous lierez d'amitié avec vos nouveaux amis, plus vous recevrez de récompenses au fur et à mesure que vos relations se développeront !

Préparez-vous à l'aventure !

La première étape du voyage d'un aventurier doit être de se procurer des provisions vitales ! Avec une variété de fruits, légumes, graines et autres, vous ferez un arrêt au stand de Kiki au marché - elle a tout ce dont vous avez besoin et plus encore.

Il y a une tonne de trésors à découvrir et de bêtes à combattre dans la nature, alors mieux vaut faire provision de tout ce dont vous avez besoin avant de vous aventurer dans les grandes étendues sauvages de Canoidera.

Préparez-vous au combat !

Une visite rapide chez Shamrock le forgeron s'impose avant même de penser à vous aventurer dans la nature !

Maniez des armes de mêlée et des arcs tout en forgeant de nouveaux sorts dans un combat sans classe. Préparez votre chargement de manière à ce qu'il corresponde à votre style de combat préféré et créez de la magie, des armes et des armures qui complètent votre style de jeu !