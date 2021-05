Kitaria Fables - Partez à l'aventure début septembre et profitez même d'une version physique

Dévoilé il y a quelques mois par PQube, Kitaria Fables est le dernier jeu d'Action/Aventure/RPG développé par le studio Twin Hearts. Alors que nous étions sans annonce précise concernant la date de sortie du jeu, PQube et le distributeur Just For Games viennent de dévoiler ce jour la date de sortie du jeu. Kitaria Fables est donc attendu sur Nintendo Switch pour le 3 septembre 2021 . Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, une édition physique est également attendue dans les étals.

Voyagez dans le monde de Kitaria et défendez votre monde et vos voisins contre la montée des ténèbres ! Explorez des contrées sauvages, combattez vos ennemis et aidez vos amis à collecter des ressources et des provisions pour l’artisanat !

Personnalisez votre protagoniste en choisissant parmi différents skins pour créer votre personnage idéal ! Fabriquez des équipements et des accessoires chez Shamrock le Forgeron pour améliorer vos statistiques et vous donner un tout nouveau look.

Plantez des graines et faites pousser vos cultures dans la ferme de Thunderbunn ! Choisissez parmi des tonnes de fleurs, de fruits et de légumes différents à faire grandir et bourgeonner. Travaillez dur pour améliorer votre ferme avec de meilleurs outils et de nouveaux produits.

Débloquez de nouvelles graines à l’étal de Kiki, améliorez vos outils avec Shamrock ou allez voir Mme Apple avec vos produits pour voir quelles recettes spéciales vous pouvez préparer !

Vous ne pouvez pas faire d’omelette sans casser des têtes – je veux dire des œufs ! Lancez-vous dans des combats intenses en temps réel contre des créatures sauvages et de dangereux ennemis tapis dans l’obscurité.

Changez votre équipement avec des armes de mêlée, des arcs ou encore de la magie ! Si tout cela devient un peu difficile, invitez un ami à jouer avec vous en mode coopératif local.

Caractéristiques principales :