Kitaria Fables - Le RPG 100% Mignon enfin disponible sur Nintendo Switch

Et si vous débutiez la rentrée 2021-2022 avec un RPG séduisant ? Développé par Twin Hearts et édité par PQube par chez nous, Kitaria Fables est enfin disponible sur Nintendo Switch. Proposé en dématérialisé mais aussi en format physique grâce à Just for Games, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement du jeu.

Kitaria Fables est un adorable RPG d'aventure et d'action dans lequel tu pourras cultiver et fabriquer tes produits ! Avec ton épée, ton arc et ton livre de sorts, affronte les ténèbres grandissantes qui menacent le monde. Parcours tout un tas de régions en quête de reliques et de ressources, occupe-toi de ta ferme pour cultiver tes provisions, et entreprends des quêtes en solo ou bien avec un ami grâce au mode coopératif en local !

Adorable RPG d'aventure et d'action avec objets à cultiver et à fabriquer - Avec ton épée, ton arc et ton livre de sorts, affronte les ténèbres grandissantes qui menacent le monde. Pille des donjons pour t'emparer de reliques et de ressources, occupe-toi de ta ferme pour cultiver tes provisions, et fais équipe avec tes voisins pour confectionner de nouveaux équipements.

Bienvenue dans le monde de Kitaria - Un monde paisible où la nature vit en harmonie... ou plutôt "vivait". Alors que la nature des environs du Village des coussinets se montre de plus en plus agressive, l'Empire fait appel à toi pour enquêter et défendre ses habitants.

Combats en temps réel - Manie des armes de mêlée et des arcs, et crée de nouveaux sorts. Personnalise ton équipement selon ton style de combat et fabrique des sorts, des armes et des armures correspondant à ta manière de jouer.

Découvre une ancienne magie - Grâce à ton livre de sorts antique, apprends à maîtriser un type de magie depuis longtemps proscrite par l'Empire... et prends l'avantage lors des combats !

Récolte, fabrique et cultive ! - Kitaria est un monde plein de ressources dont tu pourras tirer profit ! Terrasse des monstres pour récupérer des ingrédients, plante des graines et occupe-toi de tes cultures pour amasser des provisions. Récolte des matériaux et minerais pour fabriquer de remarquables armes, armures et accessoires.

Fais ton nid dans le Village des coussinets - Kitaria est rempli d'habitants sympathiques... et d'autres moins sympathiques ! Présente-toi à tes voisins et accomplis leurs requêtes. Plus tu apprends à connaître tes nouveaux amis, plus tu recevras de récompenses à mesure que vos liens se tissent !

Mode coopératif en local - Entreprends des quêtes en solo ou bien avec un ami ! Double ta puissance de feu et profite de la flexibilité du système de combat de Kitaria Fables pour complémentariser les forces de chacun.