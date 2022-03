Kirby et le Monde Oublié : gagnez des figurines Kirby officielles pour les 30 ans de Kirby

C'est la dernière ligne droite. Kirby et le Monde Oublié sort d'ici quelques jours sur Nintendo Switch. Pour nous faire patienter, et nous rappeler que dans le même temps la petite boule rose gloutonne fête ses 30 ans, Nintendo France organise un concours. En jeu, une boite contenant cinq figurines officielles et une casquette exclusive. Pour avoir une chance de gagner, rien de plus simple. Il suffit de retweeter le tweet d'annonce du concours en prenant de raconter son "meilleur souvenir avec Kirby" et en oubliant pas d'ajouter le hashtag #Kirby. Pour avoir tous les détails et lire le règlement du concours, rendez-vous sur le site officiel de Nintendo.

Le gagnant reçoit : Une (1) boîte Kirby exclusive

Cinq (5) figurines Kirby officielles de Bandai Namco

Une (1) casquette Kirby exclusive

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié sera disponible le 25 mars prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes. Vous pouvez avoir un aperçu du jeu avec sa démo gratuite actuellement disponible sur l'eShop de la Switch et avec notre preview complète du jeu, à lire avec gourmandise ICI.

[CONCOURS ????] Mettez du rose dans votre vie avant la sortie de Kirby et le monde oublié en tentant de gagner ce kit !

???? RT et racontez-nous votre meilleur souvenir avec Kirby sous ce tweet en incluant le hashtag #Kirby !



Fin : 24/03 à 23h59

Infos : https://t.co/lUP2FIZK26 pic.twitter.com/W8bZssk0jk — Nintendo France (@NintendoFrance) March 21, 2022

Source : Nintendo